Customizzare una pistola Glock: il comunicato dell’azienda

Culper ha sospeso il progetto di customizzare una pistola Glock decorandola con mattoncini simil-Lego. Glock aveva preso le distanze dall’iniziativa.

Customizzare una pistola Glock (ma in generale una pistola qualsiasi) non può voler dire farla assomigliare a un giocattolo; così si rischia infatti di far passare un messaggio sbagliato e di abbassare il livello generale di sicurezza (banalmente, un bambino che la vedrà potrà pensare che sia un giocattolo). Glock reagisce così all’iniziativa di Culper che negli scorsi giorni aveva lanciato la Block 19, ossia una G19 customizzata per sembrare costruita in mattoncini simil-Lego; “non siamo coinvolti nel progetto” si legge nel comunicato.

Il Washington Post aveva già raccontato che la Lego, nonostante che non fosse esplicitamente citata, aveva già inviato una diffida a Culper. Che ora, pur ribadendo che voleva soltanto celebrare il divertimento del tiro sportivo e che ognuno ha il diritto di personalizzare la propria arma come preferisce, ha deciso di interrompere la produzione.

