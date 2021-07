Sig Sauer M400 Switchblade, la carabina semiautomatica ambidestra

La Sig Sauer M400 Switchblade è la nuova carabina semiautomatica con finitura Cerakote titanio sull’azione.

Si distingue per i comandi integralmente ambidestri e per la finitura Cerakote titanio sull’azione: la M400 Switchblade è la nuova carabina semiautomatica di Sig Sauer. Calibro 5,56 Nato con canna in acciaio al carbonio lunga 292 millimetri, sfoggia copricanna free-floating, grilletto flat a due posizioni (sgancio tra 1.135 e 2.040 grammi) e calcio Magpul Bls Brace; l’estremità anteriore della calciatura è in lega metallica, l’impugnatura in polimero.

La Sig Sauer M400 Switchblade si completa con caricatore tipo AR-15 da 30 colpi e slitta M-Lok; 795 millimetri la lunghezza totale, prezzo ancora da definire.

