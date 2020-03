CZ 457 Synthetic, la carabina da tiro nel segno del nero

Nella famiglia 457 entra la Synthetic: per lei CZ ha pensato a un calcio in polimero nero con rivestimento soft touch.

Il rivestimento soft touch sul calcio in polimero nero contrassegna la CZ 457 Syntetich, carabina da tiro con canna sostituibile. In pochi minuti si può infatti passare da un tubo lungo 412,5 millimetri a uno di 525 millimetri, mantenendo lo stesso calibro (.22 LR) o cambiandolo con .17 HMR o .22 WMR. Non si modificano solo lunghezza ed eventualmente calibro: in batteria c’è anche un profilo diverso. Ultraresistente, la finitura in nitruro sulle parti metalliche consente di utilizzare l’arma anche nelle condizioni meteo più dure. Per tiratori destri e mancini, la CZ 457 Synthetic è dotata di calciolo in gomma morbida per l’assorbimento del rinculo.

La particolare struttura contiene il peso nei 2.400 grammi. La lunghezza oscilla tra gli 865 e i 977 millimetri, a seconda della misura della canna; 356 millimetri la lenght of pull. Oltre alle caratteristiche comuni alla famiglia condivise con la penultima arrivata, la CZ 457 LRP, questa carabina da tiro presenta caricatore estraibile da cinque colpi, grilletto regolabile e mire frontali a coda di rondine sulla parte superiore del castello, per facilitare il montaggio dell’ottica. Il prezzo sarà comunicato a breve. All’arma CZ ha dedicato un video e un post su Instagram.

