Cz 85th Anniversary Edition: due armi in edizione limitata per il compleanno

Cz festeggia l’ottantacinquesimo compleanno con la Sp-01 Shadow 85th Anniversary Edition e la 557 85th Anniversary Edition, due armi in edizione limitata.

Duemila pistole e duemila carabine per celebrare l’ottantacinquesimo compleanno: nata il 28 giugno 1936, Cz festeggia con due nuovi modelli di armi in edizione limitata.

Sviluppata sulla base della 75 Sp-01 Shadow, la notissima pistola per il tiro dinamico sportivo, la Cz 75 Sp-01 Shadow 85th Anniversary Edition si riconosce per la presenza dell’ottone sulle guancette, ove compare anche un logo dedicato, e sulla base estesa del caricatore da 19 colpi. Sul grilletto singola-doppia azione risalta la finitura pvd color oro; sul lato sinistro del carrello è invece apposta l’iscrizione “Limited edition”. Calibro 9×19 e 9×21 Imi con canna da 12 centimetri, la Cz 75 Sp-01 Shadow 85th Anniversary Edition si completa con sicura manuale ambidestra estesa, mira frontale in fibra ottica e tacca di mira regolabile. 1.170 grammi il peso.

Al suo fianco si brilla forse un po’ di più: sono infatti rivestiti in oro grilletto, noce dell’otturatore e caricatore da cinque colpi della Cz 557 85th Anniversary Edition, carabina bolt-action calibro .30-06 Springfield e .308 Winchester costruita lungo una canna da 520 millimetri senza mire (M14x1 la filettatura, 1:10” il passo di rigatura). Cz ha scelto un noce di lusso per il calcio e ha deciso di zigrinare l’asta e l’impugnatura a pistola. I prezzi al pubblico internazionale non sono stati ancora resi noti.

