Tiro a segno a 10 metri mixed team, Italia fuori dalla finale olimpica

Niente finale per l’Italia nel tiro a segno 10 metri mixed team: Suppini e Ceccarello chiudono ventiquattresimi.

Doppietta Cina nel tiro a segno 10 metri mixed team, Italia fuori dalla finale di carabina (nella pistola non erano arrivate carte olimpiche): Tokyo 2020 continua a non sorridere alla selezione azzurra. Marco Suppini e Sofia Ceccarello hanno chiuso al ventiquattresimo posto nella gara vinta dai cinesi Qian e Haoran Yang. Argento per gli Stati Uniti, bronzo per la Russia. «È presto per fare un bilancio di Tokyo 2020» ha commentato Igino Rugiero, commissario straordinario Uits ancora in carica in attesa che si completi la transizione dei poteri al presidente eletto Costantino Vespasiano. «Ma è un dato di fatto che [siamo presenti] con sette atleti e cinque di loro partecipano ai Giochi per la prima volta. Certamente l’esperienza è un valore aggiunto». Oro per la Cina anche nella pistola 10 metri mixed team, davanti a Russia e Ucraina.

Nei prossimi giorni l’Italia del tiro a segno sarà impegnata nella carabina a 3 posizioni femminile (Ceccarello, sabato 31 luglio) e maschile (Bacci e De Nicolo, lunedì 2 agosto) e nella pistola automatica a 25 metri (Chelli e Mazzetti, domenica 1° e lunedì 2 agosto).

