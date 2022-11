Cz Ts 2 Orange, la nuova pistola per il tiro dinamico

Nelle scorse ore Cz ha presentato la Cz Ts 2 Orange, pistola per il tiro dinamico con canna bull; sarà disponibile dal prossimo gennaio.

Non è solo questione di colori, che comunque attirano l’occhio già al primo colpo: oltre che per i dettagli arancioni la Ts 2 Orange, la nuova pistola per il tiro dinamico a marchio Cz, si distingue anche per la presenza di una canna bull (13 centimetri la lunghezza); la sua funzione è chiara, aumentare sia il controllo sia l’accuratezza sia la durata della vita dell’arma.

Sviluppata in stretta collaborazione con i tiratori del team Cz, la Ts 2 Orange sfoggia tagli di presa su entrambi i lati del carrello e, per la prima volta nella storia del marchio, anche sulla sommità. Rappresentano un’innovazione anche la mira frontale in fibra ottica e la molla di recupero, che elimina i movimenti laterali mentre si spara e indirettamente rende più facile l’operazione di smontaggio; se fusto e carrello sono ovviamente in acciaio, sia l’impugnatura sia pulsante di sgancio (la sua altezza cala di 2 millimetri) e base del caricatore sono realizzati in duralluminio arancione.

Pistola in azione singola con sicura manuale ambidestra, la Cz Ts 2 Orange sarà in vendita da gennaio 2023 (il distributore italiano di Cz è Bignami); sarà disponibile sia in 9×19 mm sia in .40 S&W, con caricatore rispettivamente da 20 e 17 colpi. 1.350 grammi il peso da scarica.

