Armi Magazine dicembre 2022 è in edicola!

Armi Magazine dicembre 2022 vi aspetta in edicola dal 15 novembre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la semiautomatica Glock 43X Mos Combo in 9×19 mm, che monta un mini red dot di Shield e una torcia tattica Streamlight Trl-7 Sub

Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Atc Alligator calibro .308 Winchester, Howa 1500 Grs cal. 6,5 Creedmoor, Girsan Mc9S cal. 9×19 mm, Benelli 828 U Beccaccia cal. 20 e Diamondback Am2 cal. 9×19 mm. Attualità in primo piano con una sentenza (che lascia fortemente perplessi e smarriti) del Consiglio di Stato, secondo la quale solo chi possiede il porto per difesa personale potrebbe difendersi con le armi a casa propria: cerchiamo di capirci qualcosa. Spazio alla ricarica con il .357 Magnum che, per funzionare bene, richiede spesso una crimpatura tenace: vediamo come ottenerla grazie a un die poco conosciuto. Ultimo nato in casa Norma, il .300 Norma Magnum ha riscosso un enorme successo nel tiro sportivo: è possibile trovare tutto il necessario per la ricarica domestica? L’Extreme Shot Italia II è una competizione che si svolge al poligono di Casalmonaco, in provincia di Trapani: abbiamo seguito passo dopo un passo un tiratore, dalla preparazione della carabina fino… al bersaglio colpito (due volte) a 2.000 metri! Il peso, il diametro, la durezza e la forma dei diabolo (ne abbiamo confrontati cinque) sono tutti fattori da leggere congiuntamente: attraverso lo studio degli impatti nella gelatina balistica, si comprende come ogni singolo colpo racconti la sua storia. Per quanto riguarda le ex-ordinanze, analizziamo l’evoluzione dei fucili rumeni Akm in calibro 7,62×39: esemplari maneggevoli ed efficienti, dotati anche di un particolare calciolo ripiegabile. In un incredibile reportage (nel passato), ripercorriamo la storia di William Wellington Greener, il più famoso esponente della dinastia dei Greener e uno dei più influenti armaioli di tutti i tempi. Curiosando in armeria… ci si può imbattere nella Fn 150 Match, appartenente alla tipologia delle pistole in calibro .22 Long rifle con “mezzo carrello”. E ancora, su Armi Magazine dicembre 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, una vetrina sul Beretta A300 Ultima in calibro 20 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.