Sako 100, la nuova carabina bolt-action

Modulare in due versioni differenti, si chiama 100 la nuova carabina bolt action di Sako.

100, come gli anni d’attività dell’azienda: si chiama così la nuova carabina bolt-action di Sako; i primi esemplari (Sako è un marchio del gruppo Beretta) arriveranno in Italia entro la fine del 2022.

Sono due i modelli disponibili, Explorer Wood ed Explorer Carbon differenti sostanzialmente per la costruzione del calcio: nel primo, extralusso, è in legno di qualità elevata; nel secondo è in carbonio, resistente anche agli agenti atmosferici più aggressivi. Sia la Explorer Wood sia la Explorer Carbon sono carabine modulari: per cambiare calibro si può facilmente sostituire la canna mantenendoci però installata l’ottica grazie alla slitta cantilever; si rende così superfluo un nuovo azzeramento. Lo scatto è regolabile su sei tarature differenti; è rapido inoltre ogni intervento sulla traslazione del grilletto.

Se al sistema d’arma completo s’aggiungono i kit per la modifica, sono tredici (.243 Winchester, .308 Winchester, 6,5×55 Se, 6,5 Creedmoor, .270 Winchester, .30-06 Springfield, 9,3×62, 6,5 Prc, .28 Nosler, 8×57 Js, .300 Winchester magnum, 7 mm Remington magnum, .375 H&H) i calibri in cui la Sako 100 si declina.

