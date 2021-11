Cz Usa Sp-01 Competition Red & Blue, la pistola sportiva si aggiorna

La Cz Usa Sp-01 Competition Red & Blue è la nuova pistola sportiva con guancette in alluminio colorato.

Nuovo cane, molla cinetica migliorata, guancette in allumino colorato, scatto più leggero: sono queste le principali caratteristiche della Sp-01 Competition, la pistola sportiva che Cz Usa propone nelle versioni Red e Blue.

In acciaio rotomartellato a freddo, la canna misura 117 millimetri (207 millimetri la lunghezza totale dell’arma); la sormontano mira frontale in fibra ottica e tacca di mira posteriore. Con l’estensione fornita di serie, il caricatore da 17 arriva a contenere 21 colpi calibro 9 mm Luger. (A proposito del calibro: sapete che cosa sta accadendo in Italia, che si sta lavorando a un’abolizione del divieto in campo civile?). Singola-doppia azione con sicura manuale ambidestra, la Cz Usa Sp-01 Competition sarà lanciata sul mercato americano a 1.305 dollari.

