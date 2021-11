Il Senato ha approvato la legge europea 2019-2020 che con l’emendamento Fazzolari pone fine al divieto di usare il calibro 9×19 in Italia. Il ddl sarà ora sottoposto all’esame della Camera.

«Segnalo che il disegno di legge è stato approvato con zero voti contrari»: Ignazio La Russa, presidente di turno del Senato, ha commentato così il voto sulla legge europea 2019-2020 che in uno dei suoi 38 articoli pone fine al divieto di usare il calibro 9×19 in Italia.

Perché la legge entri in vigore c’è bisogno di un nuovo passaggio alla Camera, visto che il Senato ha modificato il testo che aveva ricevuto. In caso di lettura conforme, sarà sufficiente attendere quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale perché il divieto cessi di avere effetto; da lì in poi produttori e importatori potranno presentare le pistole 9×19 al Banco nazionale di prova per la relativa classificazione.

