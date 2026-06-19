Ruger espande la 250th Anniversary Series

Ruger amplia la 250th Anniversary Series con una pistola, due carabine bolt-action e tre carabine a leva.

Il 4 luglio si avvicina, le aziende americane continuano a sfornare prodotti con cui celebrare i due secoli e mezzo dalla Dichiarazione d’indipendenza: non fa eccezione Ruger, che già ad aprile aveva presentato la 250th Anniversary Series e che ora la espande con sei nuovi modelli, su ciascuno dei quali campeggia l’iscrizione «Made in the 250th year of American liberty».

Una soltanto è un’arma corta, la base la pistola semiautomatica Sr1911 calibro .45 acp (1776 gli esemplari disponibili) arricchita da immagini patriottiche e da guancette custom che riprendono l’incisione del carrello.

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Per il resto Ruger ha puntato sulle carabine, a partire dalla lever action No. 1 bluizzata (.375 Ruger il calibro), con incisioni, accenti dorati e calcio in noce americano; questi dettagli si rintracciano anche in una delle due Hawkeye, bolt-action .30-06 Springfield (l’altra sulla canna filettata di 20”, ossia 508 millimetri, ha la finitura lucida), con canna di 22” (560 millimetri), tacca di mira V-notch regolabile in alzo, mira frontale in ottone e astina in ebano.

Al momento la serie si completa con due carabine a leva Marlin Classic Series Model 1894, una con azione bluizzata, mira Skinner Black Gold, riferimento frontale in ottone e la rappresentazione dell’aquila testabianca sul lato sinistro, l’altra con finitura lucida e mire regolabili semibuckhorn; il calibro è rispettivamente il .44 Remington magnum e il .45 Colt, 510 millimetri la lunghezza della canna.

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