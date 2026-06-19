Quattro nuove pistole nella Freedom Series di Sig Sauer

Basandosi su P365-Fuse, P365-XMacro, P226 e 1911-XCarry, Sig Sauer ha annunciato quattro nuove pistole semiautomatiche della Freedom Series.

La caratteristica trasversale è doppia, perché all’aspetto più evidente – la finitura Cerakote Bronze – si accompagna un altro dettaglio, la presenza della bandiera americana sul lato destro del carrello: si presentano così le quattro nuove pistole semiautomatiche in edizione limitata che, sviluppate sulla base di modelli già esistenti, la Sig Sauer ha introdotto nella Freedom Series, specificando che destinerà parte del ricavato all’Nra-Ila, il comparto legislativo dell’Nra.

Delle quattro pistole, tre sparano colpi calibro 9×19 mm: le prime due – alla P365-Fuse, full size con canna di 109 millimetri, caricatore di 17 o 21 colpi e impugnatura Lxg, fa compagnia la P365-XMacro, compatta con canna di 94 millimetri, caricatore di 17 colpi e mira diurna-notturna Xray3 – sono striker fired; la terza invece, la P226 con fusto in lega e canna di 112 millimetri, si basa su un’azione mista.

Il quarto modello è diverso per più di un aspetto: oltre a essere disponibile in sola azione singola, la 1911-XCarry, anche questa di taglia compatta (107 millimetri la lunghezza della canna; G10 le guancette), spara colpi calibro .45 acp; il caricatore ne ospita otto.

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