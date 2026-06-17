Una serie di pistole Cabot Guns per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza

Venerdì, quando in Europa saranno le sei del pomeriggio, Cabot Guns svelerà la collezione di pistole semiautomatiche con le quali celebrerà i due secoli e mezzo dalla dichiarazione d’indipendenza americana.

Duecentocinquant’anni fa la commissione dei cinque (ne facevano parte John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston e Roger Sherman, figure che dalla storia sono transitate nell’epica) stava scrivendo la Dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane, il nucleo di quella che sarebbe diventata la più grande potenza del mondo: per ricordare quei giorni Cabot Guns ha deciso di produrre una collezione speciale di pistole semiautomatiche in edizione limitata.

È partito il conto alla rovescia: la presentazione ufficiale è in programma venerdì prossimo quando sulla costa atlantica del Nord America sarà mezzogiorno, le sei del pomeriggio in Italia.

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