Da Davidson’s la Glock G43X Mos color coyote

La Davidson’s ha sviluppato una variante custom della pistola semiautomatica Glock G43X Mos, color coyote.

Come già sulla G19X Mos la Davidson’s, tra i principali grossisti americani di armi, è intervenuta anche sulla Glock G43X Mos, con attacco diretto per red dot dall’impronta Holosun K / Shield Rmsc, vestendola d’un abito diverso dal canonico nero: sia sul carrello (finitura Pvd) sia sul fusto in polimero spicca infatti una tonalità custom coyote brown.

Restano confermate tutte le caratteristiche base, dalla Glock marksman barrel di 3,41” (83 millimetri) ai tagli di presa ben evidenti sul carrello fino al comando di sgancio del caricatore (10 colpi calibro 9×19 mm, follower arancione alta visibilità), reversibile.

