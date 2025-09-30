Auto Ordnance lancia due pistole per l’anniversario di marina militare e corpo dei marine

Sono dedicate alla marina militare e al corpo dei marine, che tra qualche settimana festeggiano due secoli e mezzo d’attività, le ultime due pistole semiautomatiche da collezione sviluppate dall’Auto Ordnance.

Tra ottobre e novembre del 1775 nacquero la marina militare americana e il corpo dei marine: a queste due componenti delle forze armate americane, delle quali a breve si festeggiano i 250 anni d’attività, l’Auto Ordnance ha deciso di dedicare due pistole semiautomatiche da collezione sviluppate in collaborazione con l’Altered Arsenal, che ha lavorato sulla base della piattaforma 1911A1 calibro .45 acp (sette i colpi disponibili nel caricatore).

L’impostazione è la medesima per entrambe le pistole: sui due lati del carrello si stagliano le incisioni col riferimento all’anniversario, agli Stati Uniti (destro) e alla componente celebrata (sinistro); a seconda della versione cambiano i colori delle finiture (multicolore per la Navy, Armor Black in prossimità delle incisioni; Cerakote bianca Stormtrooper per il fusto della Marines, col carrello bluizzato) e i dettagli delle guancette in legno massello: al ritratto di John Paul Jones, il padre della marina militare americana, si sostituiscono i marine, equipaggiati sia come al tempo della guerra d’indipendenza, sia come adesso.

