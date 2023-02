Da Remington munizioni calibro .30 super carry

La Remington ha introdotto le munizioni calibro .30 super carry nelle linee High terminal perfomance e Umc.

Dopo la Federal che l’ha creato e la Cci anche la Remintgton ha iniziato a produrre munizioni in calibro .30 super carry, quello che abbina la potenza del 9 mm alle dimensioni del .380 acp; le ha introdotte in due linee, la High terminal performance per la difesa (camiciate a punta cava; 376 m/s la velocità alla bocca; 29 dollari una scatola da venti) e la Umc per il tiro sportivo (full metal jacket; 381 m/s la velocità alla bocca; 34 dollari una scatola da cinquanta). La palla pesa 100 grani in entrambe.

