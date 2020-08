Sedec 2020, le date della fiera sulla sicurezza interna e alle frontiere

A settembre Ankara ospiterà la fiera sulla sicurezza interna e alle frontiere.

L’auspicio degli organizzatori è che sia un’occasione di ripresa per l’economia del ramo: Sedec 2020, la fiera sulla sicurezza interna e alle frontiere, farà base ad Ankara (Ato convention and exhibition center) dal 15 al 17 settembre. Rinviato da giugno, sarà il primo evento turco di settore dopo le fasi più dure della pandemia.

La fiera si svolgerà in rigoroso accordo con le circolari e le indicazioni del ministero della Salute. Niente pranzi e cene di gala, sia la cerimonia d’apertura sia gli interventi saranno organizzati per mantenere basso l’afflusso di persone negli ambienti. Sedec ha inoltre previsto di aumentare le distanze tra gli espositori e di rendere la mascherina obbligatoria negli spazi chiusi della fiera. Assicurate sanificazioni costanti. Chi non riuscirà a partecipare di persona potrà sfruttare le possibilità di incontro virtuale. Sarà dunque una fiera su due livelli sia per il B2B sia per il B2C.

Nello scorso maggio Sedec aveva organizzato una conferenza online dedicata al futuro di aerospazio, sicurezza e difesa dopo la pandemia: è stato “un modo per mettersi al servizio delle aziende”, commentano dall’interno.

