Dan Wesson Dwx Compact, la pistola compatta

La Dan Wesson ha presentato la Dwx Compact, pistola compatta ispirata alla 1911 e alla Cz 75 Compact.

Le caratteristiche della Cz 75 Compact e della Dan Wesson 1911 combinate insieme in una struttura dalla lunghezza ridotta (190 millimetri) e soprattutto leggerissima (875 grammi) grazie all’impiego dell’alluminio per il fusto: è la Dwx Compact, la nuova pistola compatta della Dan Wesson che l’alluminio lo ha scelto anche per le guancette (Henning), così da mantenere il profilo il più stretto possibile.

Pensata come pistola per il porto occulto, la Dan Wesson Dwx Compact si sviluppa lungo una canna da 102 millimetri senza bushing, facilmente smontabile agendo sull’hold open; il caricatore bifilare (15+1 colpi calibro 9 mm) è quello della Cz 75, con base pad in alluminio. Particolare inoltre la conformazione del grilletto flat, rosso: la Dan Wesson lo definisce stile K, vista la forma descritta dai tre fori al suo interno.

Facilmente customizzabile considerata la compatibilità con le 1911, l’arma si completa con sicura manuale al pollice, cane squadrato, mirino frontale al trizio e tacca di mira fissa; sul carrello è spalmata la finitura Dlc. Il prezzo sul mercato americano è di poco inferiore a 2.000 dollari.

