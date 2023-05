Coppa del mondo di tiro a volo, Italia per ora seconda

Doppia medaglia nel mixed team, bronzo nello skeet maschile: è ottimo il cammino dell’Italia a metà della tappa kazaka della Coppa del mondo di tiro a volo.

Un oro e due bronzi, seconda nel medagliere dietro il Kazakistan che ospita la manifestazione: dopo le finali di skeet è ottimo il palmares dell’Italia nella tappa di Coppa del mondo di tiro a volo in corso ad Almaty.

Tammaro Cassandro e Chiara Cainero hanno vinto la gara mista (41-40) davanti ai kazaki Eduard Yechshenko e Assem Orynbay; bronzo per l’altra coppia italiana, quella formata da Gabriele Rossetti e Diana Bacosi che hanno tenuto già dal podio (44-41) i britannici Alexandra Anne Skeggs e Karl Frederick Killander.

Con 47 piattelli colpiti ha ottenuto il bronzo anche Giancarlo Tazza nella gara maschile, vinta dal greco Efthimios Mitas nel derby col cipriota Georgios Achilleos (56+2 vs 56+1). Niente medaglie invece per le tiratrici azzurre, nessuna delle quali s’è qualificata alla finale poi vinta dalla kazaka Assem Orynbay davanti all’indiana Darshna Rathore (50+2 vs 50+1); Simona Scocchetti non s’è qualificata alla final six per un solo piattello.

Le finali di trap sono in programma nel fine settimana: sabato le gare individuali (donne alle 15 locali, le 11 in Italia; uomini alle 16.30 locali, le 12.30 in Italia), domenica (16 locali, le 12 in Italia) il mixed team.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.