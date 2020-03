Dan Wesson Vigil, la pistola 1911 in tre versioni

La pistola 1911 Dan Wesson Vigil è disponibile negli allestimenti Government, Commander e CCO.

Government, Commander e CCO sono i tre modelli in cui si declina la Vigil, nuova pistola 1911 di Dan Wesson. Su tutto spiccano la finitura nero lucido di carrello in acciaio e fusto in alluminio forgiato, le guancette in legno e la particolare grippatura di front e rear strap: le 25 scanalature per pollice rendono particolarmente salda l’impugnatura. Dalla forma rotondeggiante per un porto confortevole, l’arma mette a disposizione mira notturna al trizio e tacca posteriore di ispirazione tattica. Lo scatto pulito del grilletto scheletrizzato è regolabile tra i 1.590 e i 2.270 grammi.

Il modello Government, quello base, si sviluppa lungo una canna da 157 millimetri. 218 millimetri la lunghezza totale per un peso di 930 grammi. Più piccola la Commander, che raggiunge gli 865 grammi e i 200 millimetri grazie alla canna da 108 millimetri. La Dan Wesson Vigil CCO è pensata invece per il porto occulto: al carrello compatto abbina infatti fusto subcompatto (835 grammi il peso totale). Ognuna di queste pistole ad azione singola è disponibile in calibro .45 ACP o 9 mm, con due caricatori rispettivamente da 8 e 9 colpi. 1.298 dollari il prezzo sul mercato americano.

