Rottweil Special Trap 24 e Steel Trap 24 Hv, tiro a volo in calibro 20

Il calibro 20 sta diventando sempre più popolare nel tiro a volo. Rottweil amplia quindi la gamma Competition Line con due nuovi prodotti in calibro 20. Andiamo ad analizzare quindi le Rottweil Special Trap 24 e Steel Trap 24 Hv.

La Rottweil Special Trap 24 cal. 20/70 è caratterizzata da un bossolo di plastica gialla (per evitare confusione con la calibro 12), con 24 g di pallini di piombo da 2,4 mm di diametro (numero 7,5). Il contenitore dei pallini presenta scanalature preformate, la polvere è progressiva, per uno sviluppo dosato dell’energia (V 2,5 = 385 m/s).

Anche il bossolo della Rottweil Steel Trap 24 Hv cal. 20/70 è di plastica gialla, con 24 g di pallini in acciaio da 2,5 mm di diametro (numero 7). La polvere sempre progressiva, per uno sviluppo dosato di energia (V 2,5 = 375 m/s). Per entrambe, l’innesco si presenta molto affidabile. Le scatole sono da 25 cartucce. Ricordiamo, infine, che Rottweil è distribuita in Italia da Ruag Ammotec Italia.