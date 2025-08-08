Daniel Defense annuncia la Signature Series Goamk18

Nella Signature Series la Daniel Defense introduce la Goamk18, calibro 5,56×45 mm Nato.

La Limited Series, la Pathfinder l’ultima arrivata, non è l’unica linea di armi in edizione limitata del catalogo della Daniel Defense: al suo fianco c’è, infatti, anche la Signature Series, quella sviluppata in collaborazione con una serie di nomi noti del panorama statunitense; alla produzione della Goamk18, l’ultima arrivata (3.499 dollari il prezzo al pubblico internazionale), hanno partecipato Clint Morgan, riservista dei marine e creatore del brand Magdump, e la Gun owners of America, che beneficerà di parte dei ricavi e li impiegherà in difesa del secondo emendamento («non si può violare il diritto di detenere e portare armi»).

A tutti gli effetti un’arma corta, la Goamk18 si sviluppa lungo una canna di 10,3” (261 millimetri) rotomartellata a freddo, chiusa con un tromboncino Huxwrx; sull’azione (la costituiscono la scatola d’otturazione RisII Mk18 e il telaio Dd4) spiccano la finitura Cerakote Rattlecan Woodland e le incisioni custom realizzate a laser.

Infine, la descrizione si completa col calcio imbracciabile SbA5 (impugnatura Driven Arms Vcg-L) e la torcia SureFire Turbo Mini Scout Light Pro con switch Unity Modbutton.

