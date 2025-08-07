Emendamento su locazione e comodato di armi per stranieri

Nel corso dell’esame della riforma della legge sulla caccia Anna Maria Fallucchi, senatrice di Fratelli d’Italia, ha presentato un emendamento sulla locazione e il comodato di armi per stranieri.

È inevitabile che l’esame della riforma della legge sulla caccia (2.084 gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari) trascini con sé anche qualche proposta legata alle armi; una (15.64, ossia il sessantaquattresimo possibile intervento sull’articolo 15 del ddl Malan), firmata dalla senatrice Anna Maria Fallucchi di Fratelli d’Italia, ha come oggetto la locazione e il comodato di armi per stranieri.

Nel dettaglio, l’emendamento interviene sull’articolo 9 (primo comma) del decreto legislativo 527/92, proponendo che i cacciatori stranieri, purché residenti in uno Stato dell’Unione europea, possano «essere locatari o comodatari di armi idonee all’attività venatoria […], limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale e fatte salve le prescrizioni […] del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

