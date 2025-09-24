Daniel Defense lancia la Dd4 SprIII (col Dna della Mk12)

Per realizzare la nuova Dd4 SprIII, carabina semiautomatica calibro 5.56×45 mm Nato per il tiro a lunga distanza, la Daniel Defense s’è ispirata alla Mk12.

Oltre allo spirito (anzi, «il Dna»), della Mk12 ha mantenuto il profilo della canna, di 18” (457 millimetri, ottenuta rotomartellando a freddo una barra d’acciaio inossidabile; passo di rigatura 1:7”, finitura Dlc, filettatura ½x28, tromboncino Flash Suppressor), e il sistema di gas; per «continuare a onorarla» la Daniel Defense ha deciso però d’introdurre una serie d’aggiornamenti sostanziali, che le hanno consentito di sviluppare una carabina nuova: è la SprIII (2.641 dollari), calibro 5,56×45 mm Nato per il tiro a lunga distanza, migliore per accuratezza, ergonomia e capacità di controllo.

Sono quattro le novità principali: il copricanna Ris III Arcalock, 15” (381 millimetri) d’alluminio aeronautico 6061-T6, per l’aggancio del bipiede o del treppiede; il grilletto Timney Triggers a due posizioni; il calcio Magpul Prs Lite, regolabile sia nella length of pull sia nell’altezza del poggiaguancia; e i comandi ambidestri per intero.

