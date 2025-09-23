L’Italia organizzerà il Campionato del mondo Ipsc Handgun

L’assemblea generale dell’Ipsc ha assegnato all’Italia l’organizzazione del Campionato del mondo Handgun 2029.

Un’attesa di quattro anni può esser breve, se accompagna a una prima volta storica: nel 2029, data e luogo ancora da definire, sarà l’Italia a ospitare il Campionato del mondo Handgun di tiro dinamico sportivo; lo ha deciso, dopo due ballottaggi, l’assemblea generale dell’Ipsc, che si è tenuta in Sudafrica negli scorsi giorni.

La notizia l’ha data Eugenio Fasulo, il presidente della Fitds, che nella nota ufficiale segnala il lavoro svolto dal regional director Gavino Mura («ha saputo ottenere la fiducia del mondo del tiro dinamico sportivo») e da Luciano Buonfiglio, neopresidente del Coni dopo il lungo regno di Giovanni Malagò.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.