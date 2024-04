In arrivo la Daniel Defense Limited series #13

La Daniel Defense sta per allargare la Limited series con l’introduzione della carabina semiautomatica da collezione #13.

La linea non s’è completata con i dodici modelli originariamente previsti per ciascun mese del 2023 (con l’ultima, la 50 Shades of Fde, aveva però intaccato il 2024): visto il successo ottenuto dalla Limited series, la Daniel Defense ha deciso d’andare avanti e d’introdurci un nuovo modello (almeno uno; ma non si può escludere che in futuro, con una cadenza ancora da scoprire, ne arrivino altri), la carabina semiautomatica #13, che presenterà nelle prossime ore.

Le prime immagini consentono di scoprire i primi dettagli, dalla piattaforma base (è la Dd4 V7, la stessa della Slw Dune) alla finitura verde militare sull’azione fino al calcio tattico flat dark earth e all’ottica installata di serie.

Per scoprire qualcosa in più bisognerà però attendere la presentazione ufficiale: di solito, ma è soltanto una statistica, arriva quando nel fuso orario Eastern standard time sono le undici del mattino, le 17 in Italia, del giorno successivo al primo annuncio.

