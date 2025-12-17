Definite le modalità di qualificazione a Los Angeles 2028 per le specialità di tiro

L’Issf e il Cio hanno definito le modalità di qualificazione ai Giochi olimpici in programma a Los Angeles nell’estate 2028.
Sono 340 le carte olimpiche (12 riservate agli Usa, altrettante agli atleti delle nazioni sottorappresentate) che l’Issf mette in palio in vista di Los Angeles 2028; i criteri su cui si basa il meccanismo di qualificazione cercano di mediare tra due esigenze distinte e talvolta contrapposte, la partecipazione degli atleti migliori e del maggior numero di nazioni.
Ogni comitato olimpico nazionale potrà qualificare al massimo 24 atleti (12 uomini e 12 donne, non più di due in ciascuna disciplina – carabina e pistola 10 metri, pistola sportiva o rapida 25 metri, carabina 50 metri tre posizioni, skeet, trap).
Si qualificheranno di diritto i primi tre classificati nelle prossime due edizioni del Mondiale, quelle di Doha e di Daegu, e i vincitori delle quattro tappe della Coppa del mondo 2027; le competizioni continentali mettono in palio 60 carte in Europa, 54 in Asia (cinque maschili e cinque femminili per pistola e carabina 10 metri e carabina 50 metri tre posizioni, quattro maschili e quattro femminili per pistola 25 metri, skeet e trap), 42 in America (quattro maschili e quattro femminili in pistola 25 metri, skeet e trap, tre maschili e tre femminili in carabina e pistola 10 metri e carabina 50 metri tre posizioni), 16 in Africa (due soltanto nelle discipline a 10 metri).
Si aggiungono i migliori nel ranking olimpico (12, uno per disciplina), aggiornato al 1° maggio 2028; dal ranking si pescherà anche in caso di posti vacanti per doppia qualificazione (ogni atleta può vincere una sola carta) o rinuncia.
Nelle due edizioni del Mondiale ogni nazione potrà conquistare una sola carta olimpica, nelle altre competizioni fino a due.
Le carte a disposizione
- Mondiale 2026: 36
- Mondiale 2027: 36
- Coppa del mondo 2027: 48
- Europei: 60
- Giochi d’Asia: 54
- Giochi d’America: 42
- Giochi d’Africa: 16
- Giochi dell’Oceania: 12
- Ranking: 12
- Paese ospitante: 12
- Universality place: 12
