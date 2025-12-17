Definite le modalità di qualificazione a Los Angeles 2028 per le specialità di tiro

L’Issf e il Cio hanno definito le modalità di qualificazione ai Giochi olimpici in programma a Los Angeles nell’estate 2028.

Sono 340 le carte olimpiche (12 riservate agli Usa, altrettante agli atleti delle nazioni sottorappresentate) che l’Issf mette in palio in vista di Los Angeles 2028; i criteri su cui si basa il meccanismo di qualificazione cercano di mediare tra due esigenze distinte e talvolta contrapposte, la partecipazione degli atleti migliori e del maggior numero di nazioni.

Ogni comitato olimpico nazionale potrà qualificare al massimo 24 atleti (12 uomini e 12 donne, non più di due in ciascuna disciplina – carabina e pistola 10 metri, pistola sportiva o rapida 25 metri, carabina 50 metri tre posizioni, skeet, trap).

Si qualificheranno di diritto i primi tre classificati nelle prossime due edizioni del Mondiale, quelle di Doha e di Daegu, e i vincitori delle quattro tappe della Coppa del mondo 2027; le competizioni continentali mettono in palio 60 carte in Europa, 54 in Asia (cinque maschili e cinque femminili per pistola e carabina 10 metri e carabina 50 metri tre posizioni, quattro maschili e quattro femminili per pistola 25 metri, skeet e trap), 42 in America (quattro maschili e quattro femminili in pistola 25 metri, skeet e trap, tre maschili e tre femminili in carabina e pistola 10 metri e carabina 50 metri tre posizioni), 16 in Africa (due soltanto nelle discipline a 10 metri).

Si aggiungono i migliori nel ranking olimpico (12, uno per disciplina), aggiornato al 1° maggio 2028; dal ranking si pescherà anche in caso di posti vacanti per doppia qualificazione (ogni atleta può vincere una sola carta) o rinuncia.

Nelle due edizioni del Mondiale ogni nazione potrà conquistare una sola carta olimpica, nelle altre competizioni fino a due.

Le carte a disposizione

Mondiale 2026 : 36

: 36 Mondiale 2027 : 36

: 36 Coppa del mondo 2027 : 48

: 48 Europei : 60

: 60 Giochi d’Asia : 54

: 54 Giochi d’America : 42

: 42 Giochi d’Africa : 16

: 16 Giochi dell’Oceania : 12

: 12 Ranking : 12

: 12 Paese ospitante : 12

: 12 Universality place: 12

