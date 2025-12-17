Beretta AX800 Suprema calibro 12, la prova a fuoco

Il Beretta Ax800 Suprema monta la Steelium Pro, la canna del sovrapposto da tiro Dt11 (660, 710 o 760 mm) su un fucile semiautomatico da caccia.
L’Ax800 Suprema intende migliorare le prestazioni dell’A400 Extreme Plus; in Italia è disponibile in due versioni, col calcio nero (2.799 euro) e camo Max-7 (3.049 euro).
Beretta Ax800 Suprema
- Produttore: Beretta, via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), 030 83411
- Modello: Ax800 Suprema
- Tipologia: fucile semiautomatico da caccia
- Calibro: 12
- Canna: Steelium Pro, lunga 660, 710 o 760 millimetri (finitura Cerakote o vernice camo)
- Funzionamento: B-Link Pro, a presa di gas con testina rotante dell’otturatore
- Bindella: 7×7 mm, con salto
- Mirino: fibra rossa
- Strozzatori: OptimaChoke esterni, intercambiabili
- Bascula: tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro
- Capacità del caricatore: 2+1 colpi
- Length of pull: 365 mm, regolabile con distanziali
- Lunghezza totale: 1.275 mm (con canna di 71 mm e distanziale di 12,5 mm)
- Peso: 3.500 g
- Prezzo: 2.799 euro (nero), 3.049 euro (camo Max-7)
