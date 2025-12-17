Beretta AX800 Suprema calibro 12, la prova a fuoco

Di
Gianluigi Guiotto
-

Il Beretta Ax800 Suprema monta la Steelium Pro, la canna del sovrapposto da tiro Dt11 (660, 710 o 760 mm) su un fucile semiautomatico da caccia.

L’Ax800 Suprema intende migliorare le prestazioni dell’A400 Extreme Plus; in Italia è disponibile in due versioni, col calcio nero (2.799 euro) e camo Max-7 (3.049 euro).

Beretta Ax800 Suprema

  • ProduttoreBeretta, via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), 030 83411
  • Modello: Ax800 Suprema
  • Tipologia: fucile semiautomatico da caccia
  • Calibro: 12
  • Canna: Steelium Pro, lunga 660, 710 o 760 millimetri (finitura Cerakote o vernice camo)
  • Funzionamento: B-Link Pro, a presa di gas con testina rotante dell’otturatore
  • Bindella: 7×7 mm, con salto
  • Mirino: fibra rossa
  • Strozzatori: OptimaChoke esterni, intercambiabili
  • Bascula: tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro
  • Capacità del caricatore: 2+1 colpi
  • Length of pull: 365 mm, regolabile con distanziali
  • Lunghezza totale: 1.275 mm (con canna di 71 mm e distanziale di 12,5 mm)
  • Peso: 3.500 g
  • Prezzo: 2.799 euro (nero), 3.049 euro (camo Max-7)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE