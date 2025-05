Domenica l’ultimo turno di qualificazione alle finali di tiro combinato e country rifle

Domenica 1° giugno i Tav Vergato (Bo) e La Tranquilla di San Calogero (Vv) ospitano l’ultimo turno di qualificazione alle finali di tiro combinato e country rifle.

Il 7 e l’8 giugno il Tav Piancardato (Pg) ospiterà le finali nazionali di tiro combinato e country rifle; domenica 1° giugno è in programma l’ultimo turno di qualificazione che, in scena nei Tav Vergato (Bo) e La Tranquilla di San Calogero (Vv), segue gli appuntamenti dei Tav San Quirico d’Alessandria, Vetralla (Vt), Leonessa di Melfi (Pz) e Follonica (Gr).

Dalla finale uscirà la squadra che rappresenterà l’Italia negli Europei Fitasc, in calendario dal 27 al 29 giugno a Požega, in Croazia: le convocazioni interesseranno i primi cinque classificati, cui si aggiungerà un sesto atleta a discrezione del direttore tecnico.

Le gare di tiro combinato iniziano con due serie di 25 piattelli compak e fossa cacciatori; segue il tiro con la carabina a quattro sagome (capriolo da palo, volpe da terra, camoscio da bastone, cinghiale dalla posizione eretta senza ausili: cinque colpi in cinque minuti per ciascuna sagoma) poste a 100 metri; infine si chiude col tiro in imbracciata alla sagoma del cinghiale corrente, a 50 metri.

Il country rifle prevede invece venti tiri con la carabina a 100 metri, nelle quattro posizioni, su quattro sagome, e poi cinque tiri a cinquanta metri su sagoma mobile.

Per informazioni e per le iscrizioni all’ultimo turno di qualificazione si può contattare Alfonso D’Amato al numero 339 2227138 o all’indirizzo e-mail damatoalfonso@tiscali.it.

