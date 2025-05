Weatherby presenta la carabina bolt-action Alpine Model 307 St

Insieme alla Peak 44, che mette a disposizione il calcio Bastion, la Weatherby ha sviluppato la carabina bolt-action Alpine Model 307 St, in quattordici calibri.

La parola chiave è leggerezza: per realizzare la carabina bolt-action Alpine Model 307 St, chiaramente costruita intorno all’azione 307, la Weatherby (Bignami il distributore sul mercato italiano) s’è servita d’una serie di strategie che le hanno consentito di contenere il peso in 2.810 grammi.

Il primo elemento è l’impiego del calcio Peak 44 Bastion, in fibra di carbonio (calciolo 3D Hex, peso 680 grammi); la fibra di carbonio si rintraccia anche nel rivestimento della canna (è la Bsf: per il 95% il carbonio non è a contatto con l’anima d’acciaio; a seconda del calibro la sua lunghezza oscilla tra 560 e 710 millimetri; filettatura ½x28; freno di bocca Accubrake St) fluted, spiralizzata come l’otturatore (due i tenoni) la cui manetta è scheletrizzata – e, nota a parte, per smontarlo non c’è bisogno d’attrezzi. Sulla canna, l’azione e l’otturatore la Weatherby ha spalmato una finitura Cerakote nero grafite.

In ciascuno dei quattordici calibri disponibili l’Alpine Model 307 St si completa con grilletto TriggerTech (scatto regolabile fino a un minimo di 1.135 grammi) ed estrattore stile M16.

560 mm

.308 Winchester (4+1)

6,5 mm Creedmoor (4+1)

7 mm Backcountry (4+1)

610 mm

.22 Creedmoor (4+1)

.25 Creedmoor (4+1)

.280 Ackley improved (4+1)

.300 prc (3+1)

.300 Winchester magnum (3+1)

6,5 prc (3+1)

6,5 Weatherby rpm (4+1)

7 mm prc (3+1)

660 mm

.257 Weatherby magnum (3+1)

.300 Weatherby magnum (3+1)

710 mm

6,5-.300 Weatherby magnum (3+1)

calibri divisi per lunghezza di canna; tra parentesi i colpi nel caricatore