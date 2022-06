Lite Haenel-Heckler & Koch sul fucile d’assalto dell’esercito tedesco: la decisione

Il tribunale regionale superiore di Düsseldorf ha respinto il ricorso di Haenel: il prossimo fucile d’assalto dell’esercito tedesco sarà l’Hk416A8.

Anche il prossimo fucile d’assalto dell’esercito tedesco sarà prodotto da Heckler & Koch; il tribunale regionale superiore di Düsseldorf ha infatti almeno teoricamente chiuso la controversia respingendo l’ultimo ricorso di Haenel che, originariamente vincitrice del bando, era stata in un secondo momento esclusa per la violazione di un brevetto. A sostituire Hk413 e Hk433 sarà dunque l’Hk416A8 e non l’Haenel Mk556; la commessa riguarda la fornitura di 120.000 pezzi.

La sentenza è definitiva, ma la vicenda giudiziaria potrebbe non essere del tutto esaurita. Nell’attesa della pronuncia Haenel aveva infatti presentato un ricorso anche al tribunale federale dei brevetti che ancora non s’è espresso; a quanto s’apprende da fonti tedesche la difesa si basa sull’assunto che il meccanismo contestato, quello cioè che contente a liquidi e gas di defluire rapidamente dall’arma, sia in realtà uno standard industriale non brevettabile; e se non c’è brevetto non può esserci violazione di brevetto.

