È sempre una notizia quando esce sul mercato una nuova arma Beretta: la pistola striker fired Beretta Apx A1 fa decisamente rumore.

Disponibile in armeria già dalle prossime ore, è e sarà prodotta soltanto nel calibro 9×19 che da qualche mese è liberamente impiegabile anche in Italia: è la Beretta Apx A1, la nuova pistola striker fired di Beretta che ha aggiornato la piattaforma Apx capace di superare i test Mhs dell’esercito americano. Carlo Ferlito, direttore generale di Beretta, si dice convinto che «con questo prodotto potremo continuare a mantenere la nostra posizione di forza nelle gare riservate alle forze armate e di polizia di tutto il mondo».

Beretta ha innanzitutto reso più aggressiva la zigrinatura sul carrello: in questo modo si può scarrellare e controllare la chiusura anche in condizioni estreme; il carrello è inoltre predisposto per il montaggio rapido delle ottiche Mrds. La seconda novità riguarda il grilletto (sicura a filo): trazione leggera, scatto pulito e reset breve rendono immediato l’ingaggio del bersaglio successivo; il ponticello (versione da combattimento) è zigrinato.

Beretta Apx A1: la gallery fotografica

Beretta ha inoltre lavorato molto sull’ergonomia: l’elsa è maggiorata, l’impugnatura dritta senza finger groove; il fusto, modulare così come le guance di presa, permette di alternare tre dorsalini intercambiabili. In questo modo si massimizza la superficie di contatto tra arma e mano e si favorisce una presa più alta; si può così sparare in una posizione naturale e controllare agevolmente il rinculo. Spalmato su tutte le componenti metalliche, il rivestimento Aquatech Shield migliora la resistenza alla corrosione e agli agenti chimici; è ambidestro il pulsante di rilascio del carrello, reversibile quello di sgancio del caricatore.

Complessivamente lunga 190 millimetri (canna da 108), la Beretta Apx A1 pesa appena 820 grammi. Della dotazione di serie fanno parte tacca di mira nera zigrinata, mira frontale a punto bianco e slitta Picatinny tre posizioni; nel prezzo (772 euro) sono inoltre compresi due caricatori da 17 colpi, un lucchetto di sicurezza e un carichino.

