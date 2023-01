Ed Brown Pair of aces, la coppia di pistole custom

Ed Brown ha presentato la Pair of aces, coppia di pistole custom .45 acp con la canna dalla lunghezza differente.

S’acquistano in coppia, perché per stare in coppia sono state create: d’altra parte si chiama Pair of aces, coppia d’assi, il set di pistole custom presentato da Ed Brown nelle scorse ore. Come d’abitudine si tratta a tutti gli effetti di armi fini (le ha incise a mano il maestro James White) dal prezzo in linea: caratterizzata da numeri di serie consecutivi, ogni coppia costa infatti 16.995 dollari.

Pur condividendo il design 1911 e lo stile complessivo, le due armi non sono identiche. Il set si compone infatti di una Government e di una Commander, con la canna rispettivamente da 127 e da 108 millimetri; varia anche il peso complessivo, rispettivamente 1.275 e 990 grammi col caricatore vuoto.

Calibro .45 acp in acciaio inossidabile con impugnatura in cocobolo, ogni arma presenta una zigrinatura fitta (25 linee per pollice) sia sul frontstrap sia sull’alloggiamento della molla cinetica del cane; della dotazione fanno parte mira frontale a perla in oro, tacca di mira posteriore (regolabile per la Government, fissa per la Commander) e un caricatore di riserva non inciso.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.