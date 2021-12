Ecco il calendario di tiro dinamico 2022

La Fitds ha diffuso il calendario di tiro dinamico 2022.

In cima la National Steel Challenge, in fondo la Winter Championship intervallata dall’Handgun World Shoot in programma a Pattaya (Thailandia) dal 27 novembre al 4 dicembre: la Fitds ha diffuso il calendario di tiro dinamico 2022. Per alcuni eventi resta l’articolazione in otto macroaree, ridefinite dal nuovo regolamento.

22 – 23 gennaio 2022 : National Steel Challenge (Uboldo, Va; Gualtieri, Re; Le Marmore, Tr; Giugliano, Na)

: National Steel Challenge (Uboldo, Va; Gualtieri, Re; Le Marmore, Tr; Giugliano, Na) 5 febbraio – 15 maggio 2022 : Campionato federale 2022

: Campionato federale 2022 19 – 20 marzo 2022 : 1ª prova Shotgun / Pcc (Valeggio, Vr)

: 1ª prova Shotgun / Pcc (Valeggio, Vr) 9 – 10 aprile 2022 : 2ª prova Shotgun / Pcc (Travesio, Pn)

: 2ª prova Shotgun / Pcc (Travesio, Pn) 9 – 10 aprile 2022 : Master Series (Giugliano, Na)

: Master Series (Giugliano, Na) 30 aprile – 1° maggio 2022 : Sardegna Cup Rifle (Arzachena, Ss)

: Sardegna Cup Rifle (Arzachena, Ss) 21 – 22 maggio 2022 : Gold Cup Beretta (Valeggio sul Mincio, Vr)

: Gold Cup Beretta (Valeggio sul Mincio, Vr) 26 – 29 maggio 2022 : National Federale Fiocchi (Castel Sant’Elia, Vt)

: National Federale Fiocchi (Castel Sant’Elia, Vt) 4 – 5 giugno 2022 : 1ª Summer Race

: 1ª Summer Race 11 – 12 giugno 2022 : 1ª prova Campionato italiano Handgun (Uboldo, Va)

: 1ª prova Campionato italiano Handgun (Uboldo, Va) 18 – 19 giugno 2022 : 3ª prova Shotgun / Pcc (Gualtieri, Re)

: 3ª prova Shotgun / Pcc (Gualtieri, Re) 25 – 26 giugno 2022 : 2ª prova Campionato italiano Handgun (Lamezia Terme, Cz)

: 2ª prova Campionato italiano Handgun (Lamezia Terme, Cz) 2 – 3 luglio 2022 : 2ª Summer Race

: 2ª Summer Race 9 – 10 luglio 2022 : 3ª prova Campionato italiano Handgun (Gualtieri, Re)

: 3ª prova Campionato italiano Handgun (Gualtieri, Re) 16 – 17 luglio 2022 : 3ª Summer Race

: 3ª Summer Race 16 – 17 luglio 2022 : 4ª prova Shotgun / Pcc (Agna, Pd)

: 4ª prova Shotgun / Pcc (Agna, Pd) 23- 24 luglio 2022 : 4ª prova Campionato italiano Handgun (Giugliano, Na)

: 4ª prova Campionato italiano Handgun (Giugliano, Na) 30 – 31 luglio 2022 : 4ª Summer Race

: 4ª Summer Race 6 – 7 agosto 2022 : 5ª Summer Race

: 5ª Summer Race 26 – 28 agosto 2022 : finale Summer Race

: finale Summer Race 3 – 4 settembre 2022 : 5ª prova Shotgun / Pcc (Calvisano, Bs)

: 5ª prova Shotgun / Pcc (Calvisano, Bs) 10 – 11 settembre 2022 : 5ª prova Campionato italiano Handgun (Magione, Pg)

: 5ª prova Campionato italiano Handgun (Magione, Pg) 17 – 18 settembre 2022 : National Rifle / Pcc (Valeggio sul Mincio, Vr)

: National Rifle / Pcc (Valeggio sul Mincio, Vr) 30 settembre – 2 ottobre 2022 : National Italian Open Beretta (Le Marmore, Tr)

: National Italian Open Beretta (Le Marmore, Tr) 15 – 16 ottobre 2022 : National Shotgun Benelli (Valeggio sul Mincio, Vr)

: National Shotgun Benelli (Valeggio sul Mincio, Vr) 22 – 23 ottobre 2022 : Memorial Mario Riillo (Calvisano, Bs)

: Memorial Mario Riillo (Calvisano, Bs) 29 ottobre – 18 dicembre 2022: Winter Championship

