Marlin 1895 SBL: torna la storica carabina a leva

Col lancio della rinnovata carabina a leva 1895 SBL, Ruger torna a far vivere lo storico marchio Marlin.

Marlin is back, Marlin è tornata: Chris Killoy, presidente e amministratore della Ruger che da ottobre 2020 controlla il marchio dopo la liquidazione della Remington Outdoor Company, commenta così il lancio della rinnovata carabina a leva Marlin 1895 SBL. Ed è solo il primo step: nei prossimi mesi saranno infatti ufficializzate sia alcune variazioni di questo modello sia la reintroduzione di 336 e 1894. Per adesso la 1895 SBL sarà disponibile nel classico .45-70 Government.

Rispetto a quella tradizionale, la nuova 1895 SBL è innanzitutto contrassegnata dall’incisione Mayodan – NC e dal prefisso RM, Ruger-Made, davanti al numero di matricola; novità anche per i dispositivi di puntamento, anello posteriore regolabile in alzo e deriva e mira frontale diurna-notturna in fibra ottica verde alta visibilità. Sul calcio, laminato grigio con zigrinatura, è inciso a laser il logo col cavallino. Marlin, o come si voglia chiamare il produttore, ha scelto l’acciaio inossidabile sia per l’azione (416) sia per la canna (410) rotomartellata a freddo, lunga 48 centimetri (filettatura 11/ 16 x24, passo di rigatura destrorso 1:20). Da 6+1 colpi il caricatore tubolare; da notare l’otturatore, spiraliforme placcato in nichel. La nuova Marlin 1895 SBL (946 millimetri per 3.310 grammi) costa 1.399 dollari.

