Elite e Special Edition due Chiappa Rhino .44 Remington magnum in edizione limitata

La Chiappa ha sviluppato due varianti, in edizione limitata, del revolver Rhino calibro .44 Remington magnum: sono la Special Edition, prodotta in 440 esemplari, e l’Elite, in 44.

Per entrambe ha collaborato con Massimo Zanini, che per una s’è ispirato alle caratteristiche forme poligonali sopra la canna e per l’altra alla classica iconografia americana riportata sul blu navy: sono due, Elite e Special Edition prodotte rispettivamente in 44 e 440 esemplari, le varianti del revolver Rhino calibro .44 Remington magnum che la Chiappa ha presentato nel corso dello Shot Show di Las Vegas.

La piattaforma base è la 60Ds, con canna di 6” (152 millimetri; 279 millimetri la lunghezza totale, 1.300 grammi il peso), funzionamento in singola-doppia azione e fusto in alluminio aeronautico 7075-T6; oltre al design e alla finitura Cerakote tra le due varianti cambia l’impugnatura, in alluminio o Hogue in gomma.

