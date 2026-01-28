Kimber presenta la Ds Warrior

Introducendo la Ds Warrior – in 9×19 mm, 10 mm, .45 acp e .38 super – la Kimber amplia il catalogo di pistole semiautomatiche 1911 optic ready.

Sono due le lunghezze di canna (5” e 6”, ossia 127 e 152 millimetri; svasata verso l’interno la volata), in quattro calibri, nei quali la Kimber ha deciso di produrre la Ds Warrior, nuova pistola semiautomatica stile 1911 del tipo optic ready; la caratteristica distintiva è l’impiego della fibra di carbonio, con rinforzi in fibra di vetro, per l’impugnatura.

Nella variante più lunga (Ls) la Kimber, almeno per il momento, punta soltanto sul calibro 10 mm (15 o 18 colpi la capacità del caricatore bifilare), disponibile anche con la canna di 5” insieme al .38 super (17 o 20 colpi) e, soluzione ovvia per una 1911, al .45 acp (13 colpi); in questa taglia è disponibile anche il 9×19 mm (10, 17 o 20 colpi), caratterizzato dalla presenza di un sottotelaio in alluminio.

Sul mercato americano la Ds Warrior costa da 1.099 a 1.350 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Paganini.

