Eos Show 2023 – Derya Tm22, la piattaforma Ar incontra il calibro anulare

Derya TM-22 è la nuova proposta dell’azienda turca per gli amanti del calibro .22 Lr. Allo stand di Redolfi Armi a Eos Show 2023 sono esposti vari modelli accomunati dalla stessa lunghezza di canna: 18 pollici, cioè 457 mm.

In comune hanno anche il funzionamento, la chiusura labile “a massa” (blowback in inglese) usata dalla stragrande maggioranza delle semiautomatiche a percussione anulare e anche da alcune in 9 mm.

A differenziare i due modelli Derya TM-22 è la calciatura: una versione monta il calcio regolabile su diverse lunghezze, mentre l’altra ha un calcio fisso tubolare che termina con un calciolo minimale. Diverse sono anche le astine, entrambe con prese tipo M-lok: una è lunga quasi quanto la canna, privilegiando il tiro operativo, mentre l’altra ne lascia scoperta una buona porzione, ed è destinata più al tiro da postazione.

Per entrambe il peso è di 2,8 kg. Ra Sport ha annunciato prezzo e disponibilità: 685 euro, con le carabine in arrivo in armeria a breve.