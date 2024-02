Dal 17 al 19 febbraio Verona ospita Eos Show 2024, la principale fiera italiana delle armi e della caccia.

Il conto alla rovescia sta per finire: mancano poche ore all’apertura di Eos Show 2024, la principale fiera italiana delle armi e della caccia. L’appuntamento è per domattina, sabato 17 febbraio, alle 9 (chiusura alle 18, stessi orari domenica; lunedì invece si finisce alle 16), all’ingresso Re Teodorico del centro fieristico di Verona.

Oltre che all’allestimento dei padiglioni, gli organizzatori hanno lavorato per rendere la visita il più gradevole possibile: vanno in questa direzione la piantina dettagliata, con l’indicazione degli stand degli espositori (riuscite a trovare quello di Editoriale C&C, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine e Armi & Tiro? È il C300 nel padiglione 12: venite a trovarci per scoprire i nuovi numeri delle riviste e i vantaggi di un abbonamento annuale, con coltello omaggio allegato).

La biglietteria online resterà aperta per tutta la durata della fiera: il biglietto da tre giorni costa 31,90 euro; da due giorni 24,15 euro; da un giorno 16,60 euro (10,90 per gruppi di almeno 15 persone).

Il calendario delle iniziative principali

Sabato 17 febbraio

9.30 Rischio di stabbing per la sicurezza (sala corsi Armi & Tiro – Davide Mantovani)

11.00 Inaugurazione ufficiale di Eos Show 2024 (arena di Eos)

11.45 Camere termiche e visori notturni (sala corsi Armi & Tiro – Luca Munaretto)

15.45 Balistica e ricarica di precisione (sala corsi Armi & Tiro – Francesco Vinelli)

18.00 Premiazione Uits (arena di Eos)

Domenica 18 febbraio

9.45 Balistica e ricarica di precisione (sala corsi Armi & Tiro – Francesco Vinelli)

10.00 La visione di Pulsar (stand Adinolfi)

10.30 Conferenza stampa Chiappa firearms (Galleria dei signori)

11.45 Equipaggiamenti e sopravvivenza (sala corsi Armi & Tiro – Luca Munaretto)

13.30 Corso di tiro livello base (sala corsi Armi & Tiro – Massimo Mari)

14.00 Dalla mitragliatrice Beretta M12 alla Pmx (sala Alpha 22 shooting – Carlo Canterini)

14.00 Convegno Assoarmieri e premiazione Assoarmieri Award (arena di Eos)

15.45 Premiazione Fitav (arena di Eos)

15.45 Tiro media-lunga distanza (sala corsi Armi & Tiro – Fondazione Una)

17.30 Premiazione Uits (arena di Eos)

Lunedì 19 febbraio

10.30 Meeting Chiappa firearms (Galleria dei signori)

