Europei di tiro 10 metri: i convocati e il programma

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo l’Ungheria ospita gli Europei di tiro 10 metri: ventiquattro gli italiani in pedana.

Dodici senior, dodici junior: sono ventiquattro gli atleti italiani convocati a Győr (Ungheria) per gli Europei di tiro 10 metri, in programma fino al prossimo 2 marzo. Oltre ai titoli continentali, sono in palio anche due pass olimpici per ogni singola competizione senior.

I convocati italiani

Carabina senior uomini : Edoardo Bonazzi, Danilo Sollazzo, Simon Weithaler

: Edoardo Bonazzi, Danilo Sollazzo, Simon Weithaler Carabina senior donne : Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani

: Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani Pistola senior uomini : Federico Maldini, Paolo Monna, Luca Tesconi

: Federico Maldini, Paolo Monna, Luca Tesconi Pistola senior donne : Sara Costantino, Maria Varricchio, Margherita Veccaro

: Sara Costantino, Maria Varricchio, Margherita Veccaro Carabina junior uomini : Edoardo Branchini, Tommaso Roberto, Luca Sbarbati

: Edoardo Branchini, Tommaso Roberto, Luca Sbarbati Carabina junior donne : Veronica Calvello, Eleonora Palmisano, Carlotta Salafia

: Veronica Calvello, Eleonora Palmisano, Carlotta Salafia Pistola junior uomini : Matteo Mastrovalerio, Mattia Scodes, Gabriele Villani

: Matteo Mastrovalerio, Mattia Scodes, Gabriele Villani Pistola junior donne: Alessandra Fait, Cristina Magnani, Federica Quattrocchi

Il programma delle finali

Lunedì 26 febbraio

11.00 Pistola junior mixed team

Pistola junior mixed team 14.45 Carabina junior donne

Carabina junior donne 16.30 Carabina junior uomini

Martedì 27 febbraio

11.00 Carabina junior mixed team

Carabina junior mixed team 14.15 Pistola junior uomini

Pistola junior uomini 16.00 Pistola junior donne

Pistola junior donne 17.45 Carabina junior uomini Trio Event

Carabina junior uomini Trio Event 19.30 Carabina junior donne Trio Event

Mercoledì 28 febbraio

13.45 Pistola junior uomini Trio Event

Pistola junior uomini Trio Event 15.30 Pistola junior donne Trio Event

Giovedì 29 febbraio

11.15 Carabina mixed team

Carabina mixed team 15.15 Pistola donne

Pistola donne 17.00 Pistola uomini

Venerdì 1° marzo

15.15 Carabina donne

Carabina donne 17.00 Carabina uomini

Carabina uomini 18.45 Pistola mixed team

Sabato 2 marzo

11.45 Carabina uomini Trio Event

Carabina uomini Trio Event 14.15 Pistola donne Trio Event

Pistola donne Trio Event 16.45 Carabina donne Trio Event

Carabina donne Trio Event 19.00 Pistola uomini Trio Event

