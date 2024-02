Norica Dark Bull Bp calibro 4,5 mm, presentazione e prova in poligono

La Norica Dark Bull Bp è la prima carabina Pcp del produttore spagnolo specialista delle carabine ad aria compressa springer a canna basculante.

Come dice il nome, la Dark Bull Bp ha conformazione bull-pup e, inoltre, sfoggia una bella calciatura in legno di faggio. L’arma è di libera vendita ai maggiorenni in armeria.

La canna, lunga 450 mm, è prodotta dallo specialista tedesco Lothar Walther. La canna è coperta, in parte, con un carter ventilato a sezione quadrata, e in parte con un fodero (barrel shroud) cilindrico che si prolunga anteriormente fino a una lunghezza totale di 582 mm.

Tre sono i calibri in cui è prodotta la Darkbull: oltre al 4,5 mm della nostra prova, anche in 5,5 e 6,35 mm in versione full power.

L’inserimento del pallino in canna è affidato a un otturatore girevole-scorrevole in acciaio, il cui manubrio (forse un po’ piccolo e scivoloso) va sollevato e arretrato vincendo la resistenza della molla che carica la massa battente.

La prova in poligono

Per provare la Norica Darkbull siamo andati al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo, sfruttando la linea dei 25 metri, sparando su appoggio anteriore con un sacchetto della vicentina Balistae Solution che ha svolto molto bene il suo compito.

Norica Dark Bull Bp calibro 4,5 mm

Produttore: Norica, Spagna, noricaguns.com

Distributore: Tfc, Villa Carcina (Bs), tel. 030 898.38.72, tfc.it

Modello: Dark Bull Bp

Tipo: carabina ad aria precompressa (Pcp)

Calibro: 4,5 mm (anche 5,5 e 6,35 mm)

Funzionamento: otturatore girevole-scorrevole

Alimentazione: bombola da 340 cc, caricatore a tamburo da 12 pallini (10 in 5,5 mm, 8 in 6,35 mm)

Canna: 450 mm (582 con barrel shroud) di produzione Lothar Walther

Scatto: diretto, in due tempi

Sicura: manuale a leva davanti al grilletto

Mire: slitta Picatinny per l’installazione di ottiche (in prova, Js Tactical 3-9×32)

Materiali: lega leggera, canna in acciaio, calciatura in faggio

Finiture: anodizzazione nera opaca

Lunghezza totale: 735 mm

Peso: 2,9 kg

Classificazione: libera vendita (Cn 00049)

Prezzo: 1.200 euro

Guarda altre videoprove della redazione di Armi Magazine.