Europei di tiro a segno 10 metri: la seconda giornata

Nella seconda giornata di finali senior degli Europei di tiro a segno 10 metri non si registrano successi dell’Italia.

Nessuno è riuscito a replicare la performance di Paolo Monna che nella pistola s’è preso medaglia d’oro e carta olimpica: nella seconda giornata le finali senior degli Europei di tiro a segno 10 metri in corso a Győr, in Ungheria, non hanno visto nessun atleta italiano salire sul podio.

Nella gara femminile di carabina (l’ha vinta la tedesca Anna Janssen con 253,1; seconda la polacca Julia Ewa Piotrowska con 251,3; terza la svizzera Audrey Gogniat con 230,3) Sofia Ceccarello, undicesima, è rimasta fuori dalla final eight per nove decimali; molto più in basso hanno chiuso invece Barbara Gambaro, cinquantacinquesima, e Martina Ziviani, sessantaquattresima.

Non è andata granché neppure nella gara maschile di carabina, finita con un podio tutto mitteleuropeo (oro per lo slovacco Patrik Jany con 251,2; argento per ungherese Istvan Peni con 249,7; bronzo per l’austriaco Martin Strempfl con 227,7): hanno chiuso lontani dai primi otto sia Danilo Sollazzo, diciottesimo, sia Simon Weithaler, venticinquesimo, sia Edoardo Bonazzi, ventottesimo.

E non ha portato medaglie neppure la finale di pistola mixed team, vinta dall’Ucraina 17-11 sull’Austria: tredicesimi Margherita Veccaro e Paolo Monna, diciottesimi Maria Varricchio e Federico Maldini.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.