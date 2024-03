Per Paolo Monna oro europeo e carta olimpica

Vincendo l’oro negli Europei di tiro 10 metri, Paolo Monna ha conquistato la carta olimpica nella specialità pistola.

Ha rischiato di finir fuori nel turno eliminatorio nel quale s’è qualificato settimo, ma una volta entrato nella final eight ha fatto emergere tutte le proprie qualità: Paolo Monna ha conquistato la medaglia d’oro continentale negli Europei di tiro 10 metri (specialità pistola) in corso a Gyor, in Ungheria, e soprattutto la carta olimpica, la seconda per la nazionale italiana dopo quella vinta da Danilo Sollazzo nella tappa egiziana di Coppa del mondo; in finale ha sconfitto lo slovacco Juraj Tuzinsky per un decimale (239.9 vs 239.8).

Non è andata altrettanto bene nelle altre gare senior: nella carabina mixed team Sofia Ceccarello e Danilo Sollazzo hanno perso la finale per il bronzo contro la coppia svedese (oro per la Germania, argento per la Francia); e nella gara femminile di pistola nessuna italiana s’è qualificata per la finale vinta poi dalla moldava Anna Dulce.

Nel pomeriggio di oggi si gareggia a specialità incrociate: sono infatti in programma le due finali individuali di carabina e la pistola mixed team.

