Europei di tiro a segno 25 e 50 metri: gli ultimi risultati

Europei di tiro a segno 25 e 50 metri: l’Italia chiude già dal podio in tutte le specialità.

Nessuna medaglia: la nazionale italiana di tiro a segno non lascia particolari tracce negli Europei di tiro a segno 25 e 50 metri; anche nelle gare a squadre è andata come in quelle individuali nelle quali Germania (2), Repubblica Ceca (2), Francia, Polonia, Danimarca e Norvegia hanno conquistato le prime carte olimpiche delle relative specialità. In nessuna disciplina l’Italia è riuscita a superare entrambi i round di qualificazione e ad accedere alle finali.

I vincitori

Pistola rapida 25 metri

Uomini a squadre: Francia

Pistola 25 metri

Donne a squadre: Germania

Carabina 50 metri tre posizioni

Mixed team : Norvegia

: Norvegia Uomini a squadre : Repubblica Ceca

: Repubblica Ceca Donne a squadre: Germania

Carabina 50 metri a terra

Mixed team: Austria

