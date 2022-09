Mondiale di tiro a volo: il programma

Sono otto le carte olimpiche in palio nel Mondiale di tiro a volo, in programma in Croazia dal 19 settembre al 12 ottobre.

A differenza che nel tiro a segno l’avvio di stagione è stato ottimo, carta olimpica sia nel trap femminile sia nello skeet maschile: sono alte le aspettative su ciò che potrà fare la nazionale italiana nel Mondiale di tiro a volo in programma a Osijek, in Croazia, dal 19 settembre al 12 ottobre. Come nell’Europeo di Cipro sono in palio otto carte olimpiche, due per ciascuna specialità individuale (skeet maschile e femminile, trap maschile e femminile).

Il programma delle finali

Giovedì 22 settembre

13.15 Trap donne junior

Trap donne junior 15.00 Trap uomini junior

Venerdì 23 settembre

15.30 Trap mixed team junior

Sabato 24 settembre

15.15 Trap donne junior a squadre

Trap donne junior a squadre 16.25 Trap uomini junior a squadre

Mercoledì 28 settembre

13.45 Trap donne

Trap donne 15.30 Trap uomini

Giovedì 29 settembre

15.30 Trap mixed team

Venerdì 30 settembre

15.45 Trap donne a squadre

Trap donne a squadre 16.55 Trap uomini a squadre

Lunedì 3 ottobre

13.15 Skeet donne junior

Skeet donne junior 15.00 Skeet uomini junior

Martedì 4 ottobre

15.00 Skeet mixed team junior

Mercoledì 5 ottobre

15.15 Skeet donne junior a squadre

Skeet donne junior a squadre 16.25 Skeet uomini junior a squadre

Domenica 9 ottobre

13.45 Skeet donne

Skeet donne 15.30 Skeet uomini

Lunedì 10 ottobre

16.00 Skeet mixed team

Martedì 11 ottobre

15.30 Skeet donne a squadre

Skeet donne a squadre 16.25 Skeet uomini a squadre

