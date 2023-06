Europei di tiro, due giorni a vuoto per l’Italia

Anche se non ottiene medaglie nella pistola 25 metri e nella carabina 50 metri tre posizioni l’Italia rimane in testa al medagliere degli Europei di tiro.

Dopo le dieci medaglie in meno d’una settimana la nazionale azzurra rallenta, anche se resta sempre in testa al medagliere degli Europei di tiro in corso in Polonia: nelle ultime quattro gare, tutte di tiro a segno, non è arrivato alcun podio.

Nella pistola 25 metri donne a squadre l’Ucraina ha vinto l’oro mettendosi dietro Polonia (16-10) e Germania; nelle tre gare non individuali a 50 metri successo per Svizzera (mixed team; 2ª l’Austria, 3 ª la Norvegia), Norvegia (donne a squadre; 2ª la Svizzera, 3ª la Germania; fuori alla prima eliminatoria Sofia Benetti, Sofia Ceccarello e Barbara Gambaro, none) e Ungheria (uomini a squadre; 2ª la Repubblica Ceca, 3ª la Serbia).

Venerdì, penultimo giorno di gare, sono in programma le finali di pistola rapida 25 metri uomini e soprattutto le due individuali di trap.

I campioni

Pistola 25 metri

Donne a squadre: Ucraina

Carabina 50 metri tre posizioni

Mixed team : Svizzera

: Svizzera Uomini a squadre : Ungheria

: Ungheria Donne a squadre: Norvegia

Il medagliere

Italia : 5 ori, 1 argento, 4 bronzi

: 5 ori, 1 argento, 4 bronzi Ungheria : 4 ori

: 4 ori Svizzera : 3 ori, 1 argento

: 3 ori, 1 argento Germania : 2 ori, 2 argenti, 4 bronzi

: 2 ori, 2 argenti, 4 bronzi Norvegia : 2 ori, 1 argento, 2 bronzi

: 2 ori, 1 argento, 2 bronzi Ucraina : 2 ori, 1 bronzo

: 2 ori, 1 bronzo Polonia : 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo

: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo Grecia : 1 oro, 1 argento, 1 bronzo

: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Turchia : 1 oro, 1 argento

: 1 oro, 1 argento Finlandia : 1 oro, 1 bronzo

: 1 oro, 1 bronzo Svezia : 1 oro

: 1 oro Repubblica Ceca : 3 argenti, 2 bronzi

: 3 argenti, 2 bronzi Francia : 2 argenti, 1 bronzo

: 2 argenti, 1 bronzo Slovacchia : 2 argenti

: 2 argenti Austria : 1 argento, 2 bronzi

: 1 argento, 2 bronzi Bulgaria : 1 argento, 1 bronzo

: 1 argento, 1 bronzo Armenia : 1 argento

: 1 argento Cipro : 1 argento

: 1 argento Croazia : 1 argento

: 1 argento Lettonia : 1 argento

: 1 argento Spagna : 1 argento

: 1 argento Gran Bretagna : 2 bronzi

: 2 bronzi Serbia: 1 bronzo

