Quanto costa la pistola Kimber Ultra covert in Italia?

Distribuita dalla torinese Paganini, in Italia la pistola Kimber Ultra covert costa 3.329 euro; si tratta d’un’arma compatta, dal peso contenuto grazie al fusto in alluminio.

3.329 euro, come la Pro covert e la Custom covert i cui prezzi sono stati aggiornati rispetto a quelli in vigore tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: ecco quanto costa la pistola Kimber Ultra covert secondo il listino della Paganini, suo distributore ufficiale sul mercato italiano.

Si tratta d’una pistola compatta (canna da 76 millimetri con rigatura 1:16”; 173 millimetri scarsi la lunghezza complessiva) il cui peso da scarica (da sette colpi .45 acp il caricatore) non raggiunge i 710 grammi; è merito essenzialmente del fusto in alluminio, che col carrello in acciaio inossidabile condivide la finitura KimProII grigio charcoal. È in alluminio anche il grilletto match, il cui peso di scatto è regolabile tra i 1.815 e i 2.265 grammi.

Caratteristica tipica della linea, nelle guancette Urban camouflage è installato il mirino Crimson trace Lasergrips; zigrinato (30 linee per pollice) il front strap dell’impugnatura. La descrizione si completa con mire notturne al trizio, di tipo tattico, e sicura all’impugnatura beavertail.

