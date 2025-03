Federal Ammunition lancia le Master Class

La Federal Ammunition ha sviluppato le Master Class, munizioni per il tiro a volo in piombo con alto livello d’antimonio.

È elevato il contenuto d’antimonio nel piombo che la Federal Ammunition impiega per produrre le Master Class, munizioni per il tiro a volo calibro 12 disponibili in tre versioni (29,5, 32 e 33,5 grammi, nelle numerazioni sia 7,5 sia 8). Al bossolo proprietario, straight-wall color blu, s’associa una borra Podium in polimero.

Caratterizzate da una velocità alla volata compresa tra 381 e 396 m/s, le Federal Ammunition (cameratura 2,75”, ossia 69,85 millimetri) sono disponibili in scatole da venticinque colpi; 16 dollari il prezzo al pubblico internazionale.

«Le Master Class mettono a disposizione componenti di alta qualità» promette Josh Vickers, responsabile della linea di prodotti Shotshell della Federal, «necessari per rompere i piattelli più difficili nelle diverse specialità di tiro a volo. Dal bossolo blu al nuovo processo di selezione dei pallini, ogni dettaglio intende superare le aspettative di tutti i tiratori».

