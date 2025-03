Beretta presenta l’Academy mechanical designer: formazione e lavoro per neodiplomati

La Beretta ha presentato l’Academy mechanical designer, percorso di formazione per i neodiplomati finalizzato all’assunzione.

Si dice sempre che la scuola insegna fino a un certo punto, e che a lavorare s’impara lavorando: evidentemente ne è convinta la Beretta, che in collaborazione con l’Aib e in partnership con Confindustria Brescia, Iis Beretta e mondo accademico ha sviluppato un progetto destinato a formare i giovani per la mansione di tecnico di prodotto e di processo: si chiama Academy mechanical designer, e si rivolge ai neodiplomati bresciani che stanno completando studi a indirizzo meccanico; l’obiettivo è accompagnarli in un percorso formativo altamente specializzato, lungo 36 mesi e destinato ad avviare un percorso sicuro nel mondo del lavoro.

Il progetto s’articola in due fasi: l’obiettivo dei primi dodici mesi (settembre 2025-settembre 2026) è fornire un’istruzione e una formazione tecnica superiore, definibile come apprendistato di primo livello (si conseguirà l’attestato finale in tecniche d’industrializzazione del prodotto e del processo); seguiranno ventiquattro mesi (settembre 2026-settembre 2028) d’apprendistato professionalizzante, durante il quale i neodiplomati potranno affinare le proprie competenze e conseguire una qualifica riconosciuta a livello comunitario.

Formazione duale

La formazione s’incentra sulle competenze chiave del processo e del prodotto industriale in ambito meccanico (strumenti di lavoro, caratteristiche dei materiali, meccanismi delle armi, progettazione di elementi meccanici).

La Beretta s’è presa qualche mese, fino al prossimo giugno, per selezionare i candidati tra i maturandi: per proporsi è sufficiente scrivere a risorseumane@beretta.com.

«Ispirata ai sistemi di formazione duale che hanno avuto grande successo in Europa» commenta Marco Bassoli, direttore dell’area Ricerca e sviluppo Beretta «questa strada alternativa al percorso accademico crediamo che sia una formula di successo. L’importanza di mantenere e sviluppare l’alto livello di know-how interno è quanto mai nodale per un’azienda di questo settore; ma [dobbiamo] anche pensare alle nuove generazioni e al loro futuro. Ritengo che [l’Academy mechanical designer] sia un’occasione importante per consolidare ulteriormente il radicamento [della Beretta] al territorio attraverso lo sviluppo delle risorse umane».

