Fiocchi continua a fornire la nazionale italiana di biathlon

Nella stagione internazionale 2022/2023 la nazionale italiana di biathlon utilizzerà le munizioni Fiocchi Exacta Winter, Official Winter e TT Winter.

La nazionale italiana di biathlon utilizzerà le munizioni Fiocchi anche nella prossima stagione internazionale. La fornitura riguarderà Exacta Winter, Official Winter e TT Winter, munizioni specifiche per la disciplina che, si legge nella nota dell’azienda, “richiede precisione, affidabilità e rendimento costante anche in condizioni climatiche molto difficili”. Daniele Palmieri, direttore marketing e commerciale di Fiocchi, si dice convinto che l’Italia potrà essere protagonista sia in Coppa del mondo sia durante i Giochi invernali. L’obiettivo dichiarato è migliorare le undici medaglie dell’ultima stagione (due ori, tre argenti, sei bronzi) condite dal trionfo di Dorothea Wierer in Coppa del mondo.

Gli impegni della stagione internazionale di biathlon 2021/2022

Coppa del mondo di biathlon 2021/2022

27/11 – 5/12 : Oestersund (Swe)

: Oestersund (Swe) 10/12 – 12/12 : Hochfilzen (Aut)

: Hochfilzen (Aut) 16/12 – 19/12 : Annecy/Le G. Bonard (Fra)

: Annecy/Le G. Bonard (Fra) 6/1 – 9/1 : Oberhof (Ger)

: Oberhof (Ger) 12/1 – 16/1 : Ruhpolding (Ger)

: Ruhpolding (Ger) 20/1 – 23/1 : Anterselva (Ita)

: Anterselva (Ita) 3/3 – 6/3 : Kontiolahti (Fin)

: Kontiolahti (Fin) 10/3 – 13/3 : Otepaeae (Est)

: Otepaeae (Est) 20/3 – 22/3: Holmenkollen (Nor)

Giochi olimpici invernali

5/2 – 20/2: Pechino (Chn)

